Violência afeta diálogo EUA-Irã

O presidente dos EUA, Barack Obama, disse ontem que o diálogo com o Irã "será afetado" pela violenta repressão aos protestos de opositores contra o resultado das eleições presidenciais. Mas para o presidente as negociações entre os dois países devem ser mantidas. Em entrevista ao lado da chanceler alemã, Angela Merkel, Obama afirmou que a violência é "ultrajante" e elogiou a coragem dos opositores iranianos "frente à brutalidade do regime". Na terça-feira, Obama já tinha dito que estava "assustado e indignado" pela repressão no Irã. As declarações irritaram o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, que exigiu um pedido de desculpas do líder americano. Ontem, Obama ignorou a polêmica. "Eu não levo a sério essa exigência de Ahmadinejad, principalmente porque os EUA estão fazendo de tudo para não interferir no processo eleitoral do Irã", disse Obama. O Conselho dos Guardiães, que nos últimos dias analisou mais de 600 denúncias de irregularidades feitas pela oposição, garantiu ontem novamente que não encontrou nenhum indício de fraude nas eleições do dia 12. "Estamos acabando de revisar as queixas e não encontramos grandes infrações. Podemos dizer com total segurança que não houve fraude", disse Abbas Ali Kadkhodai, porta-voz do conselho, acrescentando que as eleições foram "as mais limpas desde 1979". RECUO Cada vez mais isolado, o líder moderado Mir Hossein Mousavi anunciou ontem que, de agora em diante, buscará aprovação do governo para futuros protestos - em um novo indício de que está evitando aprofundar o confronto com o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã.