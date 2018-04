Violência antecede eleição presidencial Uma onda de violência teve início ontem no Iêmen, na véspera da primeira eleição presidencial em 30 anos no país para substituir o ditador Ali Abdullah Saleh. Manifestações também ocorreram, enquanto medidas de segurança eram tomadas na capital, Sanaa. No sul, foi registrada uma explosão em um centro de votação seguida por um ataque de atiradores, que terminou com um soldado morto e outro ferido.