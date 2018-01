Violência antecede reunião entre Sharon e Abbas Dois colonos israelenses - um homem e sua mulher, grávida - morreram hoje num atentado suicida cometido por um terrorista palestino na cidade de Hebron, na Cisjordânia. Em outro incidente ocorrido, na Faixa de Gaza, horas antes da primeira reunião entre os primeiros-ministros israelense, Ariel Sharon, e palestino, Mahmud Abbas, em Jerusalém, um palestino foi morto e 30 feridos em confrontos com tropas de Israel. Um terrorista palestino disfarçado de judeu ortodoxo se aproximou de uma das casas dos cerca de 500 colonos que vivem no enclave judaico em Hebron e detonou os explosivos que levava sob a roupa, morrendo e matando um colono e ferindo gravemente sua mulher, que morreu horas depois, num hospital. Nenhum grupo assumiu imediatamente a autoria do atentado, mas o terrorista foi identificado como membro do Hamas. No povoado de Beit Janun, ao norte da Faixa de Gaza, manifestantes palestinos apedrejaram soldados israelenses, iniciando o confronto. Um tanque israelense acabou disparando rajadas de metralhadora contra cinco manifestantes, matando 1 deles e ferindo 4. O choque ganhou proporções, com o aumento das pedradas contra os soldados israelenses, que, quinta-feira, já haviam matado seis palestinos e ferindo dezenas. A seguir, patrulhas militares israelenses abriram fogo contra uma multidão em sua maioria de adolescentes, e feriram 26 pessoas. Com sua reunião já prejudicada pelo atentado em Hebron e pelos incidentes em Gaza, Sharon e Abbas se encontraram na casa do governante israelense, em Jerusalém. "É muito provável que Sharon ouça Abbas e leve sua posição em consideração e dia 20 tome sua decisão final", disse o chanceler palestino Nabil Shaat, referindo-se às conversações que o premier israelense manterá com o presidente George W. Bush dia 20, em Washington. Na ocasião, estará em discussão o "mapa do caminho", plano para israelenses e palestinos elaborado pelos EUA, União Européia, Nações Unidas e Rússia. O plano já foi aceito pelo governo palestino, mas o israelense anunciou que quer fazer 14 emendas ao documento. A reunião entre Sharon e Abbas, que deverá entrar pela madrugada, foi o primeiro encontro de alto nível entre os governos israelense e palestino em mais de dois anos. Também foi a primeira de que Sharon participou depois que a Autoridade Nacional Palestina nomeou um primeiro-ministro, o que afastou o presidente Yasser Arafat das negociações.