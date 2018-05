Violência após eleições matou mais de 200 na Nigéria

A disputa terminou com a reeleição do atual presidente, o cristão Goodluck Jonathan. O principal candidato da oposição, Muhammadu Buhari, afirmou hoje que houve irregularidades generalizadas na corrida eleitoral. Segundo ele, na região do delta do Níger e no sudeste do país "não houve eleições e nossos partidários não tiveram permissão para votar". O ex-líder militar concedeu entrevista ao serviço local da rádio Voice of America. Apesar disso, Buhari pediu calma. Ele afirmou que as pessoas devem respeitar a lei enquanto as irregularidades são apuradas pela comissão eleitoral.

Jonathan foi declarado vencedor na segunda-feira, com 57% dos votos. Muitos observadores viram a eleição como um importante passo, em um país com um histórico sério de fraudes eleitorais. Mas a corrida eleitoral expôs as profundas divisões na nação mais populosa da África. Jonathan é um cristão do sul do país, enquanto Buhari é um muçulmano do norte. As informações são da Dow Jones.