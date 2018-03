Violência atinge a cidade de Daara, no sul da Síria

Os dois grupos também reportaram combates em quase toda a Síria, principalmente na capital, Damasco, e em Alepo. O ativista El-Said Mohammed, que vive em Damasco, afirmou que sete pessoas morreram após as tropas do governo bombardearem a cidade vizinha de Moadamiyeh com tanques e morteiros.

Jordânia

O governo da Jordânia criticou severamente a Síria por realizar bombardeios na fronteira entre os dois países. O porta-voz Sameeh Maaytah disse que o embaixador sírio foi convocado.

Quatro bombas atingiram o território jordaniano no domingo, causando pânico e ferindo uma menina. Maaytah afirmou que a Jordânia protesta contra o ocorrido e "vai garantir que isso não aconteça de novo". As informações são da Associated Press.