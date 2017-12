Violência aumenta em Belfast pelo quarto dia consecutivo Dois homens ficaram feridos hoje, na quarta noite consecutiva de violência no leste de Belfast. Cerca de 1.000 pessoas entraram numa luta corpo-a-corpo perto do enclave católico de Short Strand, dentro de uma zona da cidade que é de maioria protestante, disse a polícia. Mais soldados foram enviados para a área que desde sexta-feira se tornou o foco de maior violência entre bandos rivais de nacionalistas e unionistas. Segundo a polícia, um dos homens atingidos hoje por disparos foi ferido no peito, mas seu estado é estável. Um segundo homem foi ferido no pé. A violência explodiu enquanto os protestantes comemoravam com festejos em Newtownards Road, nas imediações, o Jubileu de Ouro da rainha Elizabeth II. Uma porta-voz policial disse que o tiroterio ocorreu em Cluan Place, uma área protestante cujas casas haviam sido atacadas na noite anterior por um atirador do lado católico. O incidente ocorreu apesar do forte policiamento e da presença de tropas do Exército durante todo o dia. No domingo à noite, protestantes e católicos que vinham se apedrejando desde a tarde lançaram bombas caseiras, que incendiaram duas casas. David Ervine, cujo pequeno Partido Progressista Unionista é ligado a um grupo protestante ilegal, a Força Voluntária do Ulster, disse que um homem de 39 anos e dois adolescentes de 15 anos ficaram feridos por balas disparadas contra o bairro protestante. O homem, que foi ferido nas costas e nas pernas, estava "bem" e os dois meninos foram alvejados nas pernas. Joe O´Donnell, que é vereador do partido Sinn Fein, vinculado ao Exército Republicano Irlandês (IRA), disse que os protestantes haviam provocado os residentes católicos de Short Strand no sábado. "Estas pessoas viveram um fim de semana de terror", disse Ervine, enquanto o chefe de polícia provincial, Colin Cramphorn, advertia que a violência entre os dois grupos estava piorando.