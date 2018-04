Violência aumenta em protestos contra reforma da previdência na França

Manifestantes entraram em confronto com a polícia nesta terça-feira em diversos pontos da França, em um aumento da violência nos protestos contrários à reforma da Previdência proposta pelo governo.

Nos subúrbios de Paris e na cidade de Lyon, no sul da França, jovens incendiaram carros e jogaram pedras contra policiais, que responderam com gás lacrimogêneo. A polícia estima que cerca de 500 mil pessoas participam das manifestações em todo o país.

Este é o sexto dia de protestos no país desde setembro. O objetivo é pressionar o governo para que desista de elevar a idade mínima para aposentadoria de 60 para 62 anos, e de 65 para 67 anos a idade para o recebimento de aposentadoria pública total.

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, pediu ações duras contra os manifestantes que usarem de violência. Nessa segunda-feira, ele afirmou que não abrirá mão da reforma, mesmo com a escalada dos protestos.

"Essa reforma é essencial e a França irá implementá-la", disse Sarkozy. "É perfeitamente normal que haja preocupação e oposição em relação a ela."

Ainda na segunda-feira, o governo anunciou a formação um gabinete de crise com ministros para adotar medidas de emergência.

O projeto deve ser votado pelo Senado ainda nesta semana. Embora a aprovação seja esperada para a quarta-feira, é possível que o debate se alongue até o fim de semana.

Em Lyon, policiais observam lata de lixo em chamas durante protesto

Segundo uma pesquisa publicada pelo jornal Le Parisien, 52% dos franceses se dizem favoráveis a uma nova onda de greve. O número chega a 72% quando perguntados se têm simpatia pelo movimento. Atrasos em trens e voos

Devido aos distúrbios, diversas escolas estão sem aula. Além dos casos de violência, greves causam problemas no sistema de transportes. Vários trens estão parados e muitos voos foram atrasados ou cancelados.

A autoridade de aviação civil francesa determinou a redução de 50% dos voos programados no Aeroporto de Orly, em Paris, e de 30% nos outros aeroportos metropolitanos.

As refinarias de petróleo estão sob bloqueio há uma semana. A falta de abastecimento fechou cerca de um quarto dos postos de gasolina no país e obrigou o governo a retirar combustível de suas reservas, suficientes para três meses de suprimento. Segundo o correspondente da BBC Gavin Hewitt, o temor da falta de combustível fez com que os franceses corressem para os postos que ainda funcionavam. Longas filas de carros se formaram diante deles. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.