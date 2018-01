Violência causa dezenas de mortes no Iraque Dezenas de pessoas morreram nesta terça-feira por causa da violência no Iraque. Em Bagdá, a explosão de um carro-bomba matou pelo menos seis pessoas e feriu 18, informou a polícia. Em Middadiyah, uma cidade nas redondezas de Baqouba, no norte do país, uma bomba explodiu numa área próxima a um mercado de rua, matando quatro pessoas e ferindo 24. Mais cedo, segundo autoridades, a explosão de uma outra bomba tirou a vida de um brigadeiro iraquiano que estava no comando do distrito policial local. O nome do oficial não foi divulgado. Este foi o segundo ataque após a invasão de uma mesquita xiita por homens armados, na noite de segunda-feira, em uma cidade ao sul de Baqouba. Os homens abriram fogo contra os fiéis e mataram sete deles. A polícia de Ramadi, capital da conturbada província de Anbar, também registrou a morte de três pessoas numa explosão ocorrida no leste da cidade. Na mesma área, a polícia encontrou o corpo de um trabalhador xiita que fora seqüestrado num bairro sunita de Bagdá dias atrás.