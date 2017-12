Violência continua em Gaza apesar do cessar-fogo O novo acordo de cessar-fogo acertado na sexta-feira entre o movimento nacionalista palestino Fatah e o islâmico Hamas não impediu novos confrontos entre as facções nas ruas de Gaza, por enquanto sem causar mortes. Durante a noite, forças do Fatah atacaram o Ministério da Agricultura. O ministro Mohammed al-Agha informou que foram levados computadores e documentos. Como nos dias anteriores, houve tiros em torno da Universidade Islâmica, reduto do Hamas, e do quartel-general da Segurança Nacional, símbolo do poder do Fatah. Por enquanto, segundo fontes hospitalares, cinco pessoas foram feridas: quatro civis e um membro da Segurança Nacional. A má vontade diante do acordo ficou evidente já no início de uma das reuniões de ontem à noite entre as facções para acertar a forma de aplicar o cessar-fogo. Desconhecidos atiraram no carro do chefe da delegação egípcia, Burhan Hamad, intermediário nas negociações. A delegação do Fatah também foi recebida a tiros e oito pessoas ficaram feridas, segundo fontes de segurança.