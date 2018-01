Violência continua no Usbequistão com novas explosões Veículos militares lotados de soldados percorriam em alta velocidade áreas residenciais da capital do Usbequistão, onde ocorreram novas explosões no quarto dia de uma onda de violência que já deixou pelo menos 42 mortos, informou a agência noticiosa russa Itar-Tass. As autoridades nada disseram sobre as novas explosões. Há várias versões quanto às causas. Algumas testemunhas atribuem a vazamentos de gás, enquanto correspondentes de agências internacionais mencionam choques entre extremistas e agentes. Num desses episódios, um suposto extremista teria sido cercado no interior de uma casa. Os agentes tentaram negociar a rendição durante várias horas, mas ele acabou detonando uma granada de mão, matando-se e ferindo três pessoas, provavelmente reféns. Outra versão diz que na explosão morreram o suposto extremista e outra pessoa. O governo local responsabiliza pelos incidentes terroristas islâmicos ligados à Al-Qaeda, de Osama bin Laden. Segundo a Itar-Tass, 30 suspeitos foram presos em 48 horas de ação policial.