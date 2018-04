Violência contra imigrantes cresce na Europa em razão da crise econômica A crise econômica internacional é um elemento a mais de tensão contra os estrangeiros que vivem na Europa. Há um ano, as regiões mais afetadas pela crise, como Espanha e Irlanda, registram um aumento das hostilidades entre imigrantes e trabalhadores locais, inconformados com a perda de vagas para a mão-de-obra estrangeira. Há 10 dias, porém, uma série de manifestações realizadas na Grã-Bretanha chamou a atenção para o papel da crise no aumento da xenofobia. O maior dos protestos ocorreu na refinaria de petróleo de Lindsey, do grupo francês Total, que contratou 200 operários italianos e portugueses. Em resposta, os trabalhadores da companhia decidiram entrar em greve, reclamando que as vagas fossem entregues a britânicos. "É claro que poderemos ver mais manifestações desse tipo em outros países da Europa'', afirmou Karel Lannoo, presidente do Centro de Estudos de Política Europeia, de Bruxelas. Para ele, as greves partiram da Grã-Bretanha porque o país foi o mais afetado pela crise. "Fiquei surpreso de ver uma manifestação dessas em um lugar que sempre foi contrário a questões nacionalistas na União Europeia." A onda de xenofobia preocupa autoridades políticas e acadêmicos. Em entrevista ao jornal Le Monde, o historiador Nicolas Baverez alertou para o crescimento das paixões extremistas, nacionalistas e protecionistas que desembocam na xenofobia. DEPRESSÃO "A turbulência econômica agrava as tensões sociais e torna o cenário muito semelhante ao que vivemos na Europa nos anos 30", disse o sociólogo Jérôme Valluy. "A Grande Depressão foi um catalisador dos eventos que resultaram na 2ª Guerra." COLABOROU DANIELA MILANESE