Violência cresce e centenas deixam casas na Nigéria

Os últimos choques com os extremistas do Boko Haram ocorreram em meio ao medo crescente de violência religiosa disseminada na nação mais populosa da África, dividida entre maioria muçulmana, ao norte, e os cristãos, no sul.

Na sexta, 20 pessoas foram mortas à bala em uma igreja.

As ruas da cidade de Potiskum ficaram esvaziadas, depois de tiros trocados entre os membros do Boko Haram e a polícia. Um policial e um civil foram mortos.

Cerca de 30 pessoas foram mortas em ataques que tiveram cristãos como alvos em dois dias no norte da Nigéria.

Ainda não há números fechados sobre os mortos nos embates com o Boko Haram. As informações são da Dow Jones.