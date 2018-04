Violência cresce em Dacar com proximidade de eleições

DACAR - A polícia disparou gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes em uma avenida comercial na capital do Senegal neste sábado. Este foi o quarto dia de protestos pouco antes da eleição marcada para a semana que vem. O aumento das tensões está relacionado com as preocupações com a possibilidade de as prisões aumentarem caso o atual presidente Abdoulaye Wade for declarado vencedor pelo voto.

Os protestos aumentaram na capital do Senegal desde janeiro quando a Corte Suprema do país aprovou a candidatura de Wade nas eleições deste mês. Próximo de completar 86 anos, Wade tenta outro período de sete anos no controle da nação onde a expectativa de vida não passa de 60 anos.

Se vencer, este seria o terceiro mandato do atual presidente, embora ele tenha aprovado a revisão da constituição em 2001 que impôs o limite de dois mandatos para o presidente. Quatro pessoas foram mortas desde que os protestos começaram e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas nos confrontos entre a polícia e manifestantes em Dacar.

As eleições marcadas para 26 de fevereiro são vistas como uma prova de fogo à coesão social no país de maioria muçulmana.