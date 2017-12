Violência deixa 26 mortos na Indonésia Vinte e seis pessoas morreram em uma onda de violência na Indonésia, província de Aceh, nos últimos dois dias. Ontem, soldados balearam nove rebeldes em um tiroteio ao sul da província. A oeste, três corpos foram identificados com ferimentos de bala e um outro corpo foi achado em Banda Aceh, capital da província, informaram funcionários da Cruz Vermelha. Na quarta-feira, dois guerrilheiros e seis camponeses foram mortos durante um cofronto entre as forças de segurança e os rebeldes, ao norte de Aceh. Em uma blitz ao vilarejo de Keulibeut, os soldados mataram cinco civis e quatro moradores foram presos. Com isso, sobe para 664 o número de nortos na província de Aceh apenas neste ano. Rebeldes do Free Aceh Movement (Movimento Aceh Livre) lutam desde 1975 pela independência da província, cuja economia é baseada na extração de petróleo e gás natural. Aceh fica a 1.750 quilômetros de Jacarta, capita da Indonésia.