Violência deixa mais 15 mortos na Chechênia Um tiroteio com rebeldes em um mercado de Grozny causou a morte de dois policiais e de uma pedestre em um dia de persistente violência na conturbada república da Chechênia, que terminou com 15 mortos e 20 feridos, informou hoje uma fonte ligada à administração chechena pró-Rússia. Dois comboios militares foram atacados nas últimas 24 horas. Nos ataques, morreram cinco soldados russos e quatro policiais chechenos. Doze pessoas ficaram feridas, disse a fonte. Em outros 19 ataques contra postos militares russos, cinco soldados foram mortos e sete ficaram feridos, prosseguiu o funcionário. O tiroteio no supermercado ocorreu ontem. Os agressores roubaram as armas e os documentos dos policiais mortos e fugiram, detalhou a fonte. Uma unidade da polícia em outra parte de Grozny foi atacada e dois policiais morreram. É desconhecido o número de baixas entre os rebeldes separatistas chechenos. Em Moscou, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Ivanov, inspecionou a primeira divisão de soldados profissionais. A partir de 2004, afirmou o ministro, todas as unidades russas enviadas à Chechênia serão compostas somente por voluntários.