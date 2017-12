Violência deixa mais três palestinos mortos Dois palestinos morreram nesta terça-feira durante confrontos com soldados israelenses em Burin, na cidade de Nablus, Cisjordânia. Fontes palestinas disseram que os mortos foram vítimas de tiros disparados por tanques israelenses em operação no local. Os militares israelenses não confirmaram a notícia, mas admitiram confrontos nesta região. No assentamento judeu de Gus Katif, na Faixa de Gaza, outro palestino perdeu a vida porque, segundo fontes israelenses, estava armado e pretendia agredir moradores da região. Também na madrugada desta terça-feira, outros dez palestinos ficaram feridos na cidade de Rafah, ao sul da Faixa de Gaza, durante a demolição de uma casa. O Exército israelense, usando escavadeiras, afirmou que a operação foi feita para encontrar um túnel subterrâneo usado para contrabandear armas.