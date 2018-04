Violência deixa pelo menos dez mortos no Iraque Três ações violentas deixaram ao menos dez pessoas mortas nesta segunda-feira, no Iraque. Na cidade de Yusufiyah, 25 quilômetros ao sul da capital Bagdá, homens vestidos com roupas militares invadiram residências e mataram a tiros quatro pessoas. Outras duas foram feridas, mas sobreviveram, segundo informações do Ministério do Interior do Iraque. Yusufiyah fica em uma região sunita dominada pela Al-Qaeda até 2008, quando milicianos locais se insurgiram contra a rede extremista. Um funcionário do ministério disse que todas as vítimas eram membros da milícia Sahwa, que tem sido importante na luta contra a Al-Qaeda.