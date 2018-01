Violência em aniversário do golpe de Pinochet Uma passeata pacífica para marcar o 31.º aniversário do golpe por meio do qual o general Augusto Pinochet assumiu o poder no Chile terminou com violentos choques entre manifestantes e policiais neste sábado. Pelo menos 25 manifestantes foram detidos, disse o general de polícia Héctor Henríquez. Um policial foi ferido por uma pedrada no rosto. A violência começou durante um ato no Cemitério Geral de Santiago, ao lado de um memorial às vítimas da ditadura de Pinochet. Pequenos grupos de jovens começaram a atirar pedras e coquetéis Molotov contra os policiais, que reagiram com bombas de gás lacrimogêneo e poderosos jatos d´água. Este 11 de setembro também marca o primeiro aniversário do assassinato da chanceler sueca Anna Lindh em Estocolmo. Diversos buquês de flores foram depositados em um memorial improvisado em frente à loja de departamentos Nordiska Kompaniet, onde ela foi assassinada.