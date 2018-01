Violência em Caximira. Índia e Paquistão tentam a paz Com uma década de disputa pela Caximira na agenda, os líderes da Índia e do Paquistão começaram uma reunião hoje na tentativa de suavizar as relações entre os dois rivais nucleares. Num sinal dos desafios que enfrentarão, as forças indianas e paquistanesas trocaram tiros pela primeira vez este ano na fronteira que divide a região do Himalaia de Caximira e pelo menos cinco pessoas foram mortas. Na sexta-feira, grupos rebeldes do Paquistão alertaram sobre a possibilidade de novos ataques durante o encontro.