Violência entre tribos deixa 50 mil refugiados Em cerca de duas semanas, combates entre duas tribos rivais no Sudão do Sul já obrigaram mais de 50 mil civis a fugir e deixaram centenas de mortos, segundo a ONU. Cerca de 6 mil homens armados do clã Lou Nuer atacaram a região de Pibor. O Sudão do Sul foi reconhecido como Estado pelas Nações Unidas há um ano.