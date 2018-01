Violência étnica deixa mais quatro mortos na Índia Uma multidão enfurecida atacou e matou pelo menos quatro pessoas neste domingo no Estado indiano de Assam, no nordeste do país, onde a violência étnica causou a morte de 44 pessoas nos últimos cinco dias, informou a polícia. Os ataques ocorreram em Tinsukhia, distrito mais afetado pela recente onda de violência promovida pelos moradores de Assam contra migrantes provenientes do vizinho Estado de Bihar. Os habitantes locais reclamam do excesso de trabalhadores migrantes no Estado. Cerca de 40 pessoas atacaram a aldeia de Haluakhua antes do amanhecer, esfaquearam dois colonos e incendiaram cinco casas, disse Khagen Sharma, inspetor-geral da polícia de Assam. Em Dumduma, cidade não muito distante de Haluakhua, um homem morreu depois de sua casa ter sido incendiada por uma multidão. Um outro homem foi esfaqueado até a morte no mesmo distrito, informou a polícia.