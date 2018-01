Violência étnica no Kosovo. Oito mortos e centenas de feridos Pelo menos oito pessoas foram assassinadas e 300 ficaram feridas nesta quarta-feira (17) no Kosovo em um caso de violência étnica deflagrado por relatos de que duas crianças de etnia albanesa morreram afogadas em um rio congelado enquanto fugiam de um cão solto por sérvios. Pelo menos uma granada de mão foi detonada e tiros de metralhadora foram disparados durante o confronto em Kosovksa Mitrovica, uma cidade etnicamente dividida entre sérvios e albaneses. Revoltados, alguns participantes da confusão incendiaram carros da polícia da Organização das Nações Unidas (ONU). O caso representa um dos piores incidentes entre sérvios e albaneses étnicos na província desde o fim da Guerra de Kosovo, em 1999, e reflete a falha nos esforços da ONU e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para fazer com que a tolerância se sobreponha à violência étnica. Informações iniciais divulgadas por Angela Joseph, porta-voz da polícia da ONU, davam conta que um mantenedor de paz francês havia morrido devido a um disparo de arma de fogo. Entretanto, a versão foi negada por oficiais da Otan e do Exército da França. O tenente coronel Jom Moran, porta-voz da Otan, disse que um soldado francês e outro dinamarquês ficaram "gravemente feridos" mas as informações de que um mantenedor de paz teria morrido não eram verdadeiras. Fontes hospitalares de Kosovska Mitrovica disseram que seis albaneses étnicos morreram - aparentemente devido a ferimentos provocados por tiros. Segundo relatos iniciais, três sérvios teriam morrido, mas mais tarde o número foi revisado para dois. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, condenou a violência e comentou que ela "ameaça a estabilidade do Kosovo e a segurança de todo o seu povo", afirmou em Nova York o porta-voz da entidade, Fred Eckhard.