Violência explode em protesto na Grécia A violência explodiu hoje em Atenas, durante uma grande manifestação de protesto contra um possível ataque retaliatório dos Estados Unidos em resposta aos atentados a Nova York e Washington, ocorridos no dia 11. Dezenas de manifestantes mascarados entraram em confronto com a polícia. Os problemas começaram quando um grupo de jovens tentou se juntar aos cerca de 5 mil manifestantes - entre os quais havia ativistas antiglobalização e grupos apoiados pelo Partido Comunista grego - que faziam um protesto pacífico. Os manifestantes pediram que a Grécia não participe de qualquer ação militar que os EUA possam lançar contra o Afeganistão. Cantando "Americanos, Assassinos", eles estavam reunidos em frente ao Parlamento quando centenas de policiais bloquearam a rua que leva à embaixada americana, localizada nas proximidades. Faixas de protestos tinham como alvo o presidente americano, George W. Bush, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan): "Bush, você é o terrorista", dizia uma delas. "Estamos solidários com o povo americano na sua tristeza, mas condenamos os crimes cometidos pelo governo americano", afirmou um manifestante idoso, Panagiotis Valais. Não foram divulgados casos de presos ou feridos. O governo grego está preocupado que os protestos antiamericanos possam denegrir a imagem do país no exterior. Uma pequena mas barulhenta parcela da população grega argumenta que os EUA provocaram terrorismo ao ditar políticas globais.