Violência faz oposição sair do governo da Costa do Marfim Rebeldes e o principal partido de oposição se retiraram hoje do governo de unidade nacional depois que forças de segurança reprimiram com violência uma manifestação de protesto, deixando vários mortos. Foi o dia mais sangrento na capital comercial do país desde um fracassado golpe de Estado em setembro de 2002, que deixou o país dividido em dois. A oposição diz que 31 manifestantes foram mortos, enquanto um porta-voz do Exército afirmou terem sido cinco. "Suspendemos nossa participação no governo a fim de protestar contra as mortes de hoje", anunciou o porta-voz rebelde Alain Lobognon. As forças rebeldes no norte foram colocadas "em alerta", acrescentou. Segundo Bacongo Cisse, porta-voz do principal partido de oposição do país, o União dos Republicanos, os manifestantes foram mortos em diferentes partes da cidade à medida que os soldados tentavam dispersar as multidões que tomaram conta das ruas da capital pela manhã. Eles protestam contra o governo do presidente Laurent Gbagbo. "As manifestações vão continuar. Faremos de tudo para chegar ao Plateau", afirmou Cisse, referindo-se ao distrito financeiro da capital onde está o palácio presidencial e os principais ministérios. O presidente Gbagbo proibiu qualquer tipo de manifestação e acusa os grupos rebeldes, que controlam a porção norte do país, de quererem dar um golpe de Estado junto com os partidos de oposição. A Costa do Marfim é o maior produtor de cacau do mundo.