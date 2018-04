Violência já matou 400 crianças sírias, segundo Unicef O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) anunciou ontem que a crise na Síria já custou a vida de mais de 400 crianças e houve recentemente um aumento do número de menores assassinados. Crianças estão sendo vítimas de "prisões arbitrárias, torturas e abusos sexuais" em centros de detenção do regime sírio, afirmou a porta-voz do Unicef, Marixie Mercado.