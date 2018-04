Violência leva 200 mil a fugir do noroeste do Paquistão As Nações Unidas afirmaram hoje que mais de 200 mil pessoas fugiram de uma recente ofensiva militar contra os militantes do Taleban no noroeste do Paquistão. Os militares intensificaram as operações na região tribal de Orakzai nas últimas semanas, com constantes ataques aéreos e algumas ações por terra contra os militantes.