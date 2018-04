Violência marca 1º aniversário de protestos O primeiro aniversário dos protestos pró-democracia no Bahrein foram marcados por manifestações e confrontos ontem. No fim da madrugada, jovens xiitas - que protestam contra a minoria sunita que comanda o país - atacaram carros de polícia com coquetéis molotov na capital, Manama. De manhã, o policiamento foi reforçado na cidade e em seu entorno. Na Praça da Pérola, epicentro dos distúrbios do ano passado, dezenas de manifestantes foram atacados ontem com gás lacrimogêneo. Uma ONG de defesa dos direitos humanos afirmou que seis americanos foram detidos.