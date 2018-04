Violência marca debate de austeridade na Grécia

Os choques ocorreram em meio ao debate do pacote no Parlamento. A manifestação reunia dezenas de milhares de gregos na Praça Sintagma, região central de Atenas. Centenas de manifestantes atiraram bombas de gasolina, pedras e outros objetos na polícia, que usou bombas de gás lacrimogêneo para reprimir a erupção de violência. Uma ambulância levou pelo menos dois feridos embora.

Segundo cálculos da polícia, os protestos entraram pela noite e reuniam mais de 100.000 manifestantes, mas muitas pessoas continuavam chegando ao centro da cidade. Mais de 4.000 policiais foram destacados para vigiar a cidade enquanto o Parlamento debate as medidas de austeridade. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.