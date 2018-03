Violência marca eleições em Bangladesh A violência eleitoral em Bangladesh deixou pelo menos 32 mortos e 4.000 feridos durante as primeiras três semanas das eleições locais, informou a polícia bengalesa neste domingo. As campanhas e as votações para definir a composição das assembléias rurais começaram em 25 de janeiro e devem ter duração de três meses. O número de vítimas da violência eleitoral até o momento é considerado baixo pelas autoridades locais em comparação com anos anteriores. A violência causou o fechamento temporário de pelo menos 80 postos de votação em todo o país, informou a Comissão Eleitoral de Bangladesh.