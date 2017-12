Violência mata 27 iraquianos e cinco soldados americanos Pelo menos 27 iraquianos morreram em diferentes ataques nesta quinta-feira, e o Exército dos EUA anunciou a morte de mais cinco militares americanos. Duas bombas explodiram pouco depois das 10 da manhã numa região comercial bastante freqüentada de Bagdá, na região do Portão Sul, matando nove civis e ferindo outros 43. A explosão de uma bomba plantada sob um carro matou 12 civis e feriu outros 26 perto do estádio al-Sha´ab, leste de Bagdá. A bomba explodiu em meio a um grupo de pessoas que estavam numa fila para comprar querosene. Outra explosão visou a uma patrulha da polícia no oeste de Bagdá, mas errou o alvo, matando dois civis e ferindo outras quatro pessoas. Homens vestindo uniformes policiais e usando carros da polícia atacaram uma barreira de fiscalização do Exército e da polícia iraquianos em Balad, ao norte de Bagdá. Três soldados foram mortos e cinco ficaram feridos. Três civis também foram feridos. Em Qazaniya, perto da fronteira com o Irã, uma bomba matou um soldado iraquiano que viajava num veículo militar. O Exército dos EUA informou a morte de quatro de seus soldados em três ataques à bomba contra patrulhas em Bagdá e a de um fuzileiro naval em combate na província de Anbar. Este mês, 100 militares americanos já morreram no Iraque - o segundo mês mais letal para as tropas dos EUA em 2006, perdendo apenas para outubro, que registrou a morte de 105. Desde o início da guerra, em março de 2003, pelo menos 2.988 integrantes das Forças Armadas dos EUA já morreram no Iraque. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse nesta quinta que houve avanços nos encontros realizados com assessores para definir uma nova estratégia para o Iraque. Ele reuniu-se com o vice-presidente, Dick Cheney, a secretária de Estado, Condoleezza Rice, o secretário de Defesa, Robert Gates, e o general Peter Pace em seu rancho, no Texas. "A chave para o sucesso no Iraque é ter um governo que esteja disposto a lidar com os elementos que tentam impedir o progresso daquela jovem democracia", afirmou. Bush disse que ouvirá mais conselhos antes de tomar uma decisão sobre o plano final.