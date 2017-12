Violência mata 36 e fere 17 no sul do Afeganistão Pelo menos 36 pessoas morreram e 17 ficaram feridas em três atos de violência ocorridos na sexta-feira no sul do Afeganistão, informaram fontes governamentais. Na província de Uruzgan, 20 talebans morreram em um confronto com o Exército afegão e as forças da coalizão lideradas pelos Estados Unidos. O porta-voz do Ministério da Defesa, Cahir Acimi, destacou que o embate, no qual vários insurgentes foram capturados, aconteceu em Chora, um distrito remoto da citada província "Na noite de sexta-feira, às 23h (hora local), o Exército e as forças da coalizão foram a Chora e travaram um combate armado até que tomaram o controle do distrito", disse Acimi. O porta-voz, que destacou que pelo menos "20 insurgentes foram mortos", embora só 15 corpos tenham sido recolhidos, não soube confirmar o número de talebans detidos. Ainda segundo o funcionário, alguns fugiram e se refugiaram na região montanhosa que rodeia o distrito. Ainda na sexta-feira, um insurgente explodiu o táxi que dirigia quando um comboio de soldados canadenses passava por um ponto muito transitado pela população afegã, segundo o porta-voz do Governo de Kandahar, Davod Ahmadi. No atentado, morreram três civis que viajavam em uma motocicleta e o suicida. Nenhum soldado canadense ficou ferido. Ahmadi também informou que 12 talebans morreram e outros 13 ficaram feridos em um ataque dos rebeldes à delegacia do distrito de Miana Nefheen na noite de sexta-feira.No ataque, de quatro horas, quatro policiais afegãos ficaram feridos.