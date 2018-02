Violência na África do Sul já matou pelo menos 50 imigrantes

O balanço de mortos em duas semanas de violência contra os estrangeiros na África do Sul chegou a 50, informou a polícia neste domingo, 25. Enquanto isso, mais de 25 mil refugiados se acomodam em acampamentos precários e sofrem com as chuvas e as baixas temperaturas. Veja também: Milhares marcham contra a xenofobia na África do Sul Saudosistas do apartheid alimentam violência, diz África do Sul Violência na África do Sul chega à Cidade do Cabo A cifra de vítimas aumentou em oito pessoas em relação ao último anúncio oficial. Um porta-voz da polícia afirmou neste domingo que o exército continua dando respaldo à polícia com o objetivo de aplacar a violência. No sábado, o exército informou que um de seus soldados matou um homem a tiros quando este tentava atacar uma mulher em um bairro onde já foram registradas agressões a estrangeiros. "Não houve mudanças até o momento. A paz ainda não foi restabelecida", destacou Govindsamy Mariemuthoo, um porta-voz da polícia da província de Gauteng. Segundo ele, houve alguns incidentes durante a noite de sábado, mas que não deixaram mortos nem feridos. Milhares de estrangeiros seguem dormindo em acampamentos precários depois de serem atacados com pedaços de pau e facas em suas casas por grupos de sul-africanos que acusam os imigrantes de roubar seus trabalhos e aumentar a delinqüência no país. Neste domingo, foi realizada uma missa religiosa em um dos acampamentos. A violência começou na cidade de Alexandra, região metropolitana de Johannesburgo, em 11 de maio, e chegou à Cidade do Cabo e à cidade portuária de Durban. Mais de 25 mil foram expulsas de suas casas em 13 dias de ataques por multidões que esfaquearam, espancaram e queimaram imigrantes de outras partes da África. (com Reuters)