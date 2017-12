Violência na Caxemira causa mais 23 mortes Vinte e três pessoas, na maioria civis indianos e rebeldes muçulmanos, foram mortas nas últimas 24 horas no território da Caxemira indiana em decorrência de ataques de separatistas. Cinco civis indianos hindus foram mortos e três outros ficaram gravemente feridos na sequência de um ataque perpetrado hoje por separatistas muçulmanos contra a aldeia de Balmakote, no sul da parte indiana da Caxemira. "Os militantes entraram numa casa e abriram fogo indiscriminadamente, matando cinco pessoas. Três outras ficaram gravemente feridas", informou um porta-voz da polícia. Em outro ataque no distrito de Doda, na noite passada, três guardas da aldeia também foram mortos e outros três ficaram feridos, segundo a mesma fonte. "Os membros do Comitê de Defesa da aldeia eram todos muçulmanos", acrescentou o porta-voz da polícia. Os soldados indianos também mataram hoje quatro rebeldes muçulmanos no distrito de Budgam, segundo um porta-voz das forças de segurança indianas. Os militantes, membros do grupo Hizboul Moujahidine, o principal movimento separatista muçulmano armado de Caxemira, recusaram render-se aos soldados indianos e abriram fogo, indicou a mesma fonte. Um civil também perdeu a vida na troca de tiros. Segundo habitantes e o grupo Hizboul Moujahidine, dois dos cinco homens que morreram nesse incidente eram civis. No distrito de Pulwama, um policial morreu numa emboscada dos rebeldes, enquanto nos distritos de Kupwara e Maramulla perderam a vida quatro separatistas e um civil. Outro civil morreu na zona de Uri, na linha de demarcação entre as partes indiana e paquistanesa da Caxemira, vítima da explosão de uma mina. Apesar de várias medidas de distensão anunciadas por Nova Délhi e Islamabad para evitar um conflito maior entre as duas potências nucleares vizinhas, o número de confrontos e mortos não pára de subir na região, que é disputada pelo Paquistão e pela Îndia desde 1947. A parte indiana da Caxemira é palco, desde 1989, de uma insurreição separatista muçulmana, que já fez pelo menos 35 mil mortos, segundo os números oficiais, e menos de metade, segundo os rebeldes.