Violência na Síria causou mais de 33 mil mortes, diz ong

"Essa é uma guerra total, não há outra forma de descrever a violência na Síria", comentou Rami Abdel Rahman, diretor da organização.

A conta de óbitos inclui 23.630 civis, 8.211 soldados e 1.241 desertores do Exército que aderiram a grupos rebeldes contra o regime do presidente Bashar Assad, além de desertores fora da área militar que pegaram em armas para combater o governo.

O conflito na Síria teve início em março do ano passado, com um levante popular que deflagrou uma violenta repressão por parte das forças do governo. As informações são da Dow Jones.