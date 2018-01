Violência não dá trégua no Iraque. Mortos hoje são 13 Pelo menos 13 pessoas foram mortas hoje em ataques, tiroteios e atentados com bomba em diferentes localidades do Iraque, apenas dois dias antes do primeiro aniversário da invasão do país. No pior atentado, em Basra, cidade sulista sob controle de tropas britânicas, a explosão de um carro-bomba perto de um hotel matou 3 pedestres e feriu outras 15 pessoas. Um homem suspeito que saiu do veículo pouco antes da explosão foi capturado por pessoas que passavam pelo local e morto a facadas, informou a polícia iraquiana. Outros dois foram presos. Em dois incidentes distintos, quatro jornalistas árabes foram mortos hoje e um está gravemente ferido. Pistoleitos atacaram a tiros em Baquba, 55 quilômetros a nordeste de Bagdá, o miniônibus que em que estava a equipe da TV Diyaka, emissora fundada opelas forças de ocupação. Três jornalistas iraquianos morreram e outros nove empregados da televisão ficaram feridos. Em Bagdá, soldados americanos mataram um câmera da TV árabe por satélite Al-Arabiya, dos Emirados Árabes Unidos, e feriram gravemente seu correspondente. Eles voltavam da cobertura de um ataque com foguetes contra o hotel Burj al-Hayat, no qual não houve feridos. Segundo a direção da emissora, insurgentes que estavam num veículo abriram fogo contra os militares americanos num posto de controle e eles reagiram atirando indiscriminadamente, atingindo a equipe da Al-Arabiya. O comando americano apenas informou ter matado um pistoleiro num checkpoint. Além do hotel Burj al-Hayat, a guerrilha atacou com foguetes o prédio do Ministério do Petróleo, no centro de Bagdá. Na conflitiva região de Faluja, a oeste de Bagdá, guerrilheiros com fuzis e granadas propelidas por foguetes entraram em confronto com tropas dos EUA que faziam a segurança de um edifício público. Um civil iraquiano pego no tiroteio morreu e outro ficou ferido. Oito militares americanos foram feridos. Na quarta-feira à noite, os insurgentes mataram três soldados americanos num ataque de morteiros contra duas bases militares. Também hoje, os EUA revisaram o número de baixas no atentado que destruiu na quarta-feira o Hotel Monte Líbano, em Bagdá, de 28 para 7 mortos. "Quanto mais tempo se espera depois de um incidente, mais dados precisos se pode obter", justificou o general Mark Kimmitt, sem dar maiores explicações. Normalmente, a tendência é o número de mortos subir, como resultado da morte de feridos e localização de soterrados.