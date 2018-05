Violência no Cáucaso mata mais 2 policiais, diz Rússia Um funcionário do Ministério do Interior na província russa do Daguestão informou que dois policiais foram mortos e três ficaram feridos hoje em uma emboscada. Segundo Vyacheslav Gasanov, um comboio da polícia foi atacado em uma estrada na rodovia na região de Tsumadi. O comboio estava retornando após uma operação de segurança que ocorreu após o assassinato ontem de três outros policiais. Gasanov disse que homens não identificados também mataram ontem um vidente na cidade de Kaspiysk.