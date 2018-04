Violência no Iraque deixa pelo menos 64 mortos

Mais de 800 pessoas perderam suas vidas em episódios de violência no Iraque neste mês, segundo dados da agência France Presse, que têm como base fontes médicas e de segurança, ou um média de 27 óbitos por dia. Desde o início do ano, mais de 3 mil pessoas morreram no país.

O Iraque enfrenta "uma guerra aberta travada pelas forças do sectarismo sangrento com o objetivo de jogar o país no caos e reproduzir a guerra civil", afirmou o Ministério do Interior em comunicado. O documento pede o "total apoio e cooperação dos cidadãos com as forças de segurança".

Forças do Exército e da Polícia mataram 10 militantes em Tikrit. Na ação, também foi destruído um campo de treinamento dos militantes, foi realizada a detonação controlada de três carros-bomba e foram apreendidos cinturões com explosivos, lançadores de granadas propelidas por foguete, munições e explosivos. Fonte: Dow Jones Newswires.