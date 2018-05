Violência no norte da Nigéria deixa ao menos 33 mortos

Carros e imóveis foram incendiados durante os protestos.

KADUNA - Confrontos no norte da Nigéria após as eleições de domingo deixaram pelo menos 33 pessoas mortas, de acordo com testemunhas e equipes de resgate. Acredita-se, no entanto, que o número de fatalidades possa ser muito maior, visto que a cifra apresentada remete apenas às principais cidades nigerianas.

Um correspondente da Reuters viu cinco corpos carbonizados em Gonin-Gora, nos arredores de Kaduna, onde o governo local informou que já recolheu 12 corpos. Um morador disse que havia mais dois corpos perto de sua casa.

A Cruz Vermelha confirmou ao menos seis mortos nos confrontos de segunda-feira na cidade de Kano e oito em Katsina. Há também vítimas na cidade de Zaria e na localidade de Sokoto, numa área remota no noroeste, mas o número de mortos era desconhecido.

A violência aumentou na Nigéria na segunda-feira, quando foram anunciados os resultados das eleições presidenciais que apontaram o presidente Goodluck Jonathan como vencedor. Jonathan é um cristão do sul, e as revoltas se iniciaram no norte do país, onde a maioria é muçulmana.