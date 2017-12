Violência no Timor Leste pode se espalhar, alerta ONU Um diplomata da Organização das Nações Unidas (ONU) alertou, neste sábado, 3, que a violência poderá aumentar e se espalhar para os campos de refugiados que procuram escapar da violência em Díli, capital do Timor Leste. O primeiro-ministro, Mari Alkatiri, atribuiu alguns ataques a ex-membros das milícias pró Indonésia, que devastaram o Timor Leste em 1999 após votação em que a população optou pela separação do país da Indonésia. O ministro das Relações Exteriores, Jose Ramos Horta, foi nomeado ministro da Defesa numa tentativa de acalmar a tensão. Pelo menos 30 pessoas morreram desde que os conflitos começaram no mês passado entre as facções militares e gangues rivais no país. Calcula-se que 100 mil residentes migraram para mais de 30 campos de refugiados em Díli ou abandonaram a cidade. Eles enfrentam novas ameaças à sua segurança, com informações de que a tensão é crescente e de que há brigas nos campos, disse Gregory Garras, chefe da equipe da agência de ajuda de emergência aos refugiados das ONU no Timor Leste. O ministro de Relações Exteriores da Austrália, Alexander Downer, disse ser necessária a presença de uma "polícia internacional", sob supervisão das ONU.