Violência no Usbequistão seria obra de militantes islâmicos A onda de atentados suicidas a bomba e confrontos entre supostos terroristas e a polícia no Usbequistão carrega a marca do Movimento Islâmico do Usbequistão, um grupo militante disposto a derrubar o governo autoritário que permitiu a instalação de bases militares dos EUA no país da Ásia Central, disseram hoje analistas russos. Os atentados a bomba e outros confrontos que deixaram dezenas de mortos em três dias são o mais sério desafio já enfrentado em cinco anos pelo presidente usbeque, Islam Karimov, que tem governado a nação com mão-de-ferro, cometendo abusos dos direitos humanos, segundo organizações internacionais. Alguns acreditam que os ataques podem ter sido planejados por redes terroristas globais visando desestabilizar o Usbequistão, que tornou-se um aliado-chave dos EUA na região e começou a abrigar tropas amercianos depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. "É obra do terrorismo internacional", opinou Alexei Malashenko um analista do escritório em Moscou do Carnegie Endowment e especialista em grupos militantes islâmicos. Para ele, o provável arquiteto da violência é o Movimento Islâmico do Usbequistão, ou MIU, que lutou ao lado do Taleban e da Al-Qaeda no Afeganistão. O MIU, que busca derrubar o governo secular do Usbequistão e outros na Ásia Central ex-soviética, é responsabilizado por um fracassado atentado a bomba contra Karimov em 1999, que deixou 16 mortos. Ele foi declarado um grupo terrorista pelos Estados Unidos em setembro de 2000 depois de ter sequestrado quatro alpinistas americanos no Quirguistão, outra nação da Ásia Central. "As explosões em Tashkent podem ser uma vingança pelo fato de o Usbequistão ter abrigado bases militares dos EUA em apoio à operação no Afeganistão", escreveu hoje o diário econômico russo Kommersant. Acreditava-se que o MIU tinha sido bastante enfraquecido pelas operações americanas no Afeganistão e, mais recentemente, pela caça promovida por militares paquistaneses a terroristas perto da fronteira afegã. Andrei Kokoshin, chefe do comitê parlamentar responsável pelas relações da Rússia com outros ex-repúblicas soviéticas, disse que a onda de violência no Usbequistão pode estar relacionada à ação paquistanesa este mês em que muitos membros do MIU teriam sido capturados. "Esses ataques podem ser acompanhados pela exigência da libertação deles", afirmou Kokoshin à rádio Echo de Moscou. A violência no Usbequistão parece ser concentrada contra a polícia, que é temida e odiada pela população por sua brutalidade e corrupção generalizada.