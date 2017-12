Violência pode frustrar formação de governo de coalizão no Iraque A escalada de violência provocada pela destruição parcial de uma das principais mesquitas xiitas do Iraque, em Samara, ganhou força nesta quinta-feira, deixando centenas de pessoas mortas em confrontos entre muçulmanos xiitas e sunitas. Líderes do maior partido de origem sunita do país recusaram um convite do presidente iraquiano para continuar conversações para formar um governo de união nacional entre xiitas, sunitas e curdos. No começo da noite desta quinta-feira, 47 corpos foram encontrados em uma vala próximo à província de Diyala, aumentando para cerca de 130 o saldo de mortos no conflito. Para o presidente iraquiano, Jalal Talabani, o país está a beira de uma guerra civil. Os corpos de três jornalistas da rede de TV Al-Arabiya também foram encontrados nas imediações de Samara. A emissora é vista como pró-EUA pelos iraquianos. De acordo com associação de clérigos sunitas iraquianos, 168 mesquitas sunitas foram alvos de atentados por militantes xiitas desde as explosões da manhã de quarta-feira em Samara. Ainda segundo a associação, dez imã foram mortos e 15 seqüestrados. Um porta-voz do grupo culpou o principal clérigo xiita do país, o Aiatolá Ali al-Sistani, pela violência, atribuindo a ele a responsabilidade pelas manifestações e ataques contra as mesquitas xiitas. O ministro do Interior iraquiano, no entanto, disse que só poderia confirmar os números relativos à cidade de Bagdá, onde, segundo ele, 19 mesquitas foram atacadas e um clérigo foi assassinado e outro seqüestrado. A violência sectária ameaça sabotar os planos dos EUA de formar um governo de união nacional com representantes de todas as facções, incluindo árabes sunitas, principais responsáveis pela insurgência iraquiana. O presidente Jalal Talabani, que é curdo, convocou líderes políticos para um encontro nesta quinta-feira, mas o maior partido sunita iraquiano se recusou a atender ao apelo, citando os ataques às mesquitas sunitas. "É ilógico negociarmos com partidos que estão tentando danificar o processo político", disse um dos líderes do grupo. Para os líderes que participaram da reunião, no entanto, a melhor maneira de responder aos ataques de quarta-feira é através da formação de um governo de coalizão. Segundo Talabani, a principal tarefa do novo governo "será colocar a situação da segurança sob controle e lutar contra o terrorismo". Enquanto o país parece caminhar para uma guerra sectária, o governo iraquiano implementou um toque de recolher em Bagdá e na província de Salaheddin por dois dias. Todas as folgas de soldados e policiais iraquianos foram canceladas. Dezenove pessoas, 11 delas civis, morreram em dois atentados a bomba no norte de Bagdá que parecem não estar relacionados aos confrontos de origem sectária. O exército americano informou que quatro soldados foram mortos quando o veículo em que eles estavam passou sobre uma mina perto de Hawijah. O chanceler britânico, Jack Straw, disse nesta quinta-feira que ele suspeita que um grupo ligado à Al-Qaeda no Iraque, liderado por Abu Musab al-Zarqawi, foi o responsável pela explosão na mesquita de Samara. O primeiro-ministro Tony Blair disse que o ataque foi "um ato desesperado e profano."