Violência provoca mais nove mortes na Caxemira Tiroteios, um ataque com granada e outros tipos de atos de violência deixaram nove mortos - incluindo três soldados e dois policiais - e 28 feridos no Estado indiano de Jammu-Caxemira. Os soldados foram mortos quando guerrilheiros atacaram seu veículo em Chandanwari, 110 quilômetros ao sul de Srinagar, a capital de verão de Jammu-Caxemira. Em um ataque separado, supostos militantes islâmicos lançaram uma granada em um movimentado mercado em Anantnag, 55 quilômetros ao sul de Srinagar. A explosão feriu 20 civis e cinco soldados paramilitares. Não há informação sobre mortos. O grupo militante com base no Paquistão, Al-Badr, assumiu a responsabilidade pelo ataque em uma chamada telefônica a uma agência de notícias local. No subúrbio de Soura, em Srinagar, supostos militantes muçulmanos abriram fogo contra um carro de polícia que realizava uma inspeção de rotina nos veículos que passavam. Os policiais responderam atirando. Dois policiais foram mortos no tiroteio, que feriu também um outro agente e dois civis. Nos subúrbio de Anantnag, três supostos militantes islâmicos foram mortos em uma troca de tiros com soldados paramilitares. Dois soldados ficaram feridos. O grupo separatista muçulmano Hezb-ul-Mujahedeen assumiu a autoria do ataque. Em um outro conflito, um militante islâmico foi morto por soldados da Força de Segurança de Fronteira, em uma área próxima a Pulwama, informou um porta-voz da força. Mais de uma dezena de grupos guerrilheiros muçulmanos lutam pela independência da Índia da Caxemira ou por sua anexação ao Paquistão desde 1989. Jammu-Caxemira é o único Estado indiano com maioria islâmica.