Violência reflete rivalidade entre sindicatos do país Na Argentina, um momento marcante da violência sindical foi o segundo funeral do presidente Juan Domingo Perón, em 2006. Na ocasião, sindicalistas dos caminhoneiros e da construção civil - históricos rivais - protagonizaram um intenso tiroteio quando o corpo de Perón entrou no parque onde estava seu novo mausoléu. Os dois lados disputavam a "honra" de levar as alças do caixão.