Violência religiosa deixa dezena de mortos na Nigéria A violência entre cristãos e muçulmanos voltou a explodir na Nigéria, onde aterrorizadas testemunhas disseram que dezenas de pessoas foram mortas na cidade de Jos, no norte do país. Vários templos foram incendiados e os moradores tentavam fugir às pressas de suas casas. O presidente Olusegun Obasanjo mobilizou o Exército para tentar acabar com os confrontos e fez um apelo por paz durante um emotivo discurso na rádio estatal. As autoridades impuseram toque de recolher noturno na cidade. "Fico pensando que tipo de muçulmanos e cristãos saem por aí queimando igrejas e mesquitas, lugares onde Deus é louvado", afirmou Obasanjo, qualificando os radicais de "bárbaros". A violência começou no início da noite de sexta-feira, na hora das orações muçulmanas, e continuava hoje sem sinal de diminuição, disseram testemunhas. Duas igrejas foram queimadas na própria noite de sexta-feira no bairro de classe média de Kwararafa (majoritariamente muçulmano), informou o jornal This Day, de Lagos. Segundo outras versões, também foi queimada uma mesquita no bairro de Nassarawa, onde vivem cristãos e muçulmanos. "Ponham-nos em suas preces", apelou Mary Dung, uma moradora cristã de Jos, numa conversa telefônica com jornalistas. Colunas de fumaça saíam de casas incendiadas em várias partes da cidade (situada cerca de mil quilômetros a nordeste da capital nigeriana, Lagos), assinalou Mary, acrescentando que bandos de jovens cristãos e muçulmanos estavam trocando tiros em sua rua. "Um dos meus vizinhos foi baleado na minha frente", afirmou.