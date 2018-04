Violência religiosa deixa quatro mortos na Nigéria

Hoje, a polícia paramilitar patrulhava as ruas da cidade de Tafawa Balewa, onde começaram os confrontos. Os episódios de violência ocorrem antes das eleições, marcadas para abril. Muitos temem que o pleito possa dar início a novas tensões étnicas e religiosas, num país que se transformou numa democracia apenas uma década atrás.

O presidente da Nigéria, o cristão Goodluck Jonathan, busca se manter no poder. Ele era vice-presidente e assumiu a liderança em maio do ano passado, após a morte do muçulmano Umaru Musa Yar''Adua. As informações são da Associated Press.