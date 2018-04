Violência superlota campos de refugiados Milhares de pessoas que fogem da onda de violência entre budistas e muçulmanos no oeste de Mianmar superlotam campos de refugiados da capital do Estado de Rakhine, informou ontem a ONU. A região está sob estado de emergência desde junho, quando ressurgiu a violência entre budistas da etnia rakhine e os rohingyas, uma minoria muçulmana apátrida considerada pela ONU uma das mais perseguidas do planeta. Na última semana, 67 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Cerca de 3 mil casas foram incendiadas.