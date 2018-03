Violência volta à Faixa de Gaza Em novos episódios de violência na Faixa de Gaza, um pistoleiro palestino assassinou um guarda israelense de fronteira e foi morto em seguida neste sábado, segundo dia consecutivo de problemas num território que esteve relativamente calmo nas últimas semanas. Ontem, cinco palestinos morreram em confrontos em Gaza e um militante islâmico suicidou-se num posto de checagem israelense. Na Cisjordânia, um suposto camicase palestino morreu hoje após a detonação de explosivos atados a seu corpo em Abu Sneina, um povoado entre Qalqilya e Tulkarem. Não houve mais nenhuma vítima. De acordo com a Rádio do Exército de Israel, o militante detonou a carga explosiva ao ser descoberto por uma patrulha. Israel está recuando de sua ofensiva militar de três semanas contra a Cisjordânia e deveria retirar-se de mais cidades palestinas durante o fim de semana. Missão da Onu Nas primeiras horas de hoje, pelo horário local, Israel prometeu cooperar com a missão da Organização das Nações Unidas que fará uma avaliação da situação no campo de refugiados palestinos de Jenin, na Cisjordânia, ocupado durante pelo menos duas semanas por tropas israelenses e cenário de violentos confrontos que, segundo fontes oficiais palestinas, deixaram grande número de civis mortos, feridos, edifícios destruídos e desabrigados. "Não temos nada a esconder e vamos cooperar com prazer com as investigações da ONU", declarou Raanan Gissin, porta-voz do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, reiterando a disposição israelense de aceitar a missão. Mas o assistente do Departamento de Estado dos EUA para o Oriente Médio, William Burns, classificou o quadro em Jenin como "uma terrível tragédia humana". Burns esteve no campo de refugiados. "É óbvio que o que aconteceu aqui em Jenin causou uma terrível tragédia humana e enorme sofrimento para milhares de civis palestinos", insistiu o assistente do Departamento de Estado, o mais graduado funcionário norte-americano a inpecionar o campo desde que as forças israelenses se retiraram dele na sexta-feira. Burns estava acompanhado de funcionários das Nações Unidas e guarda-costas armados. Ele parou para observar refugiados circulando em desespero entre os escombros de suas casas - alguns procurando por parentes soterrados ou objetos. O funcionário norte-americano dirigiu um apelo ao governo israelense para que facilite o acesso de agências humanitárias ao campo para reduzir o sofrimento da população. Burns não quis comentar a acusação palestina de que as tropas israelenses cometeram um massacre no campo - classificado por Israel de "ninho do terror", de onde teriam partido 23 ataques suicidas. "O que importa é que as Nações Unidas vão desencadear uma inspeção para determinar o que realmente ocorreu aqui, com a cooperação de israelenses e palestinos", destacou o funcionário entrevistado pelas agências internacionais apenas algumas horas depois que o Conselho de Segurança da ONU aprovou, com apoio dos Estados Unidos, o envio da missão investigatória a Jenin. O chefe dos negociadores de paz palestinos, Saeb Erekat, aplaudiu a resolução, manifestando a esperança de que a missão "encontre as evidências do massacre". Mas ele lançou dúvidas sobre a disposição israelense de cooperar com os delegados internacionais. "A missão deve ter garantias absolutas de livre movimentação." Vida sob os escombros Ainda neste sábado, em Jenin, um jovem palestino de 19 anos foi encontrado com vida sob os escombros de um prédio no campo de refugiados existente nos arredores da cidade. Ele passou nove dias soterrado. O jovem, Sari Hadri, foi encontrado em graves condições de saúde e levado ao Hospital de Jenin. O sobrevivente contou às equipes de resgate que toda a sua família estava em casa quando esta foi destruída e que algum parente seu ainda poderia estar vivo. Ele foi encontrado no bairro de Haret Hawashim, o mais devastado do campo de refugiados. Também em Jenin, o fotógrafo palestino Mahfouz Abu Turk, de 52 anos, foi detido por forças israelenses na periferia da cidade. Ele regressava de Jenin junto a uma equipe da agência Reuters quando soldados israelenses o detiveram no posto de controle. Turk trabalha na região há anos para a Reuters. Há poucos dias num incidente semelhante, um fotógrafo palestino da Associated Press foi detido em Nablus, sendo libertado em seguida. Em Washington, o presidente George W. Bush exortou Israel a prosseguir na retirada de suas tropas das cidades palestinas, mas sem insistir em prazo para conclusão da intervenção. O Exército israelense informou que se retirou de Jenin, mas continua cercando o campo por medida de precaução. Reiterou também que suas forças sairão de outras partes da Cisjordânia com exceção de Ramallah (mantendo o cerco ao quartel-general do líder palestino Yasser Arafat) e da Basílica da Natividade, em Belém, onde se estariam refugiados cerca de 200 guerrilheiros palestinos. Tropas israelenses deslocaram-se para a Faixa de Gaza, aumentando a apreensão da população local, que teme uma ocupação nos moldes da ocorrida em Jenin. Por outro lado, o governo israelense recusou proposta de Arafat de julgar num tribunal palestino os acusados do assassinato do ministro do Turismo israelense Rehavam Zeevi, ocorrido em outubro - um dos motivos alegados pelos israelenses para desencadear a operação Muralha Protetora na Cisjordânia.