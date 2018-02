Violência xenófoba está controlada, diz África do Sul A África do Sul disse na segunda-feira que os ataques violentos contra imigrantes, que mataram 56 pessoas na última quinzena, já foram controlados. O presidente Thabo Mbeki lamentou as agressões no domingo e disse que o governo agirá com firmeza para conter esses episódios, que puseram 30 mil pessoas em fuga e atraíram críticas de outros países africanos. Na segunda-feira, o ministro da Segurança, Charles Nqakula, disse que a violência está sendo reduzida. "Nas últimas 24 horas não houve ataques violentos", disse ele pela TV. A emissora pública SABC disse que os incidentes deixaram um saldo de 56 mortos, 440 casas queimadas, 30 mil desabrigados e 1.348 presos. "A situação está sob controle. Isso não significa que não possa haver algumas erupções espontâneas neste imenso país", disse o ministro de Inteligência, Ronnie Kasrils, em declarações também divulgadas pela TV pública. Bandos armados com facas, pedras e em alguns casos armas de fogo passaram a atacar imigrantes de outros países africanos no dia 11 numa favela de Johanesburgo. Nos dias seguintes, os incidentes se espalharam para outras cidades, alimentados pelo sentimento de que os imigrantes cometem crimes e tiram empregos da população local. Mbeki reiterou a posição de seu governo de que os ataques são provocados por uma minoria que não reflete os valores de tolerância que predominam entre os cerca de 50 milhões de habitantes do país. A SABC disse que moçambicanos estão voltando assustados para seu país, e que 25 mil zimbabuanos também fugiram. Há na África do Sul cerca de 5 milhões de imigrantes, sendo 3 milhões do Zimbábue, onde há uma grave crise política e econômica. "É melhor voltar para casa vivo, porque ficar aqui na África do Sul está perigoso demais", disse um homem. (Reportagem de Stella Mapenzauswa)