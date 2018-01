Virose contagiosa encurta cruzeiro transatlântico Um transatlântico teve de encurtar seu cruzeiro pelo Atlântico Norte depois de mais de 300 pessoas foram atacadas por uma virose que causa vômito e enjôos, é altamente contagiosa, mas passa em cerca de 48 horas. Apenas dois passageiros ainda manifestavam sintomas quando o Regal Princess atracou, informa Steve Nielsen, vice-presidente da Princess Cruises. Eles continuavam a bordo, enquanto os demais 1.528 passageiros e 679 tripulantes tiveram permissão para abandonar a nave. O navio deixou Copenhague no dia 18 de agosto, parou nos portos ingleses de Dover e Plymouth, onde os passageiros começaram a ficar doentes, logo no segundo dia de viagem, disse Julie Benson, porta-voz da Princess Cruises. O navio parou também em Dublin (Irlanda); Glasgow (Escócia); Belfast (Irlanda do Norte); e Reykjavik, Islândia, mas pulou as escalas previstas na Groenlândia e na Terra Nova (Canadá). A viagem terminou em Nova York um dia antes do previsto.