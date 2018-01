Vírus atinge 200 pessoas a bordo de um cruzeiro nos EUA Um navio de cruzeiro da linha Carnival regressou hoje a Miami com aproximadamente 200 pessoas adoecidas por causa de um vírus gastrointestinal, com sintomas similares aos sofridos pelos clientes de outras viagens marítimas de férias. No total, 190 passageiros e quatro tripulantes do barco Fascination disseram ter sofrido de vômito e diarréia, mas os especialistas ainda não confirmaram se trata-se também do vírus conhecido como Norwalk, que afetou mais de mil pessoas em outros cruzeiros nos últimos meses. O vírus é transmitido por contato entre pessoas ou consumo de água e comida contaminadas. Os sintomas são semelhantes aos da gripe, mais vômito e diarréia, e a recuperação leva dois ou três dias. A doença atingiu em cheio a indústria dos cruzeiros de férias. Várias empresas cancelaram suas próximas viagens devido ao problema, entre elas a Holland America e a Disney Cruise Line.